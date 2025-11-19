Русия тества новия си изтребител Су-75 "Чекмейт"

Изтребителят Су-75 "Чекмейт" ще премине към изпитания в близкото бъдеще. Това съобщи изпълнителният директор на руската държавна корпорация "Ростех" Сергей Чемезов по време на авиошоуто в Дубай 2025, предават руски медии.

"Разработването на нов самолет изисква значително време - обикновено от 10 до 15 години. Досега е минало сравнително малко време. Нашият самолет вече е на практически етап и скоро ще започне стендови изпитания", заяви Чемезов.

Той добави, че "Ростех" продължава работа по самолета и очаква той да бъде търсен на пазара. "Той е по-евтин, с един двигател, и въоръжението му ще бъде достатъчно както за въздушни, така и за наземни цели. По отношение на ефективност, цена и качество смятам, че ще бъде много добър", заяви още Чемезов.