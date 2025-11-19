Русия атакува Украйна с ракети „Кинжал“

В Украйна е обявена мащабна въздушна тревога. Руските окупатори в момента атакуват Украйна с ракети, включително аеробалистични ракети „Кинжал. Това се съобщава в телеграм канала на Военната администрация на град Киев.

Мониторингови канали съобщиха преди по-малко от час, че няколко самолета МиГ-31К са излетели. Вече е официално известно, че е изстрелян поне един „Кинжал“.

„Според ВВС е регистрирано изстрелването на аеробалистичната ракета „Кинжал“. Моля, останете в укритията“, се казва в доклада на KMVA в 05:39.

Тази вечер Русия отново извършва комбинирана атака срещу Украйна. По-специално, от самата нощ в много региони са забелязани вражески дронове.

Известно е, че в нощта на 18 срещу 19 ноември руснаците са атакували Харков с 19 дрона . Обстрелът е повредил супермаркет „Силпо“, жилищни сгради, автомобили и е ранил 32 души в града.

Около 2 часа сутринта в Киев и редица региони на Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети . След това военните регистрираха високоскоростни цели в украинското въздушно пространство.