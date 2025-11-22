Рябков: Въпросът за нов контакт между Путин и Тръмп е в дневния ред

Възможността за нова среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп остава на дневен ред, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков в интервю за списание „Международная жизнь“, цитирано от Ройтерс.

„Не бих изключил нищо. Въпросът за осъществяването на следващ контакт между лидерите е на дневен ред. Виждаме, че търсенето на път напред продължава“, коментира Рябков на въпрос дали може да се очаква нова руско-американска среща на върха в краткосрочен или средносрочен план, отбелязват руски медии.

След телефонен разговор на 16 октомври, Тръмп обяви, че двамата лидери са се разбрали да се срещнат скоро в Будапеща, но срещата впоследствие бе отложена. И Москва, и Вашингтон уточниха, че срещата ще се проведе, когато бъдат създадени подходящите условия.