Руските въоръжени сили успешно използваха най-новия си изтребител Су-30СМ2, за да нанесат удар по украинската ракетна система земя-въздух MIM-104 Patriot , според ново изявление на държавния конгломерат за износ на оръжие „Ростех“, пише военното издание Military Watch.

„Самолети от този тип са потвърдили своята ефективност в специалната военна операция. Те имат стотици унищожени въздушни и наземни цели, включително системи Patriot“, се казва в изявлението, като се подчертава „мощният радар“ на Су-30СМ2 и произтичащата от това способност да „вижда по-далеч и по-точно“, както и „усъвършенстваната му система за електронна война“, която му позволява да противодейства на вражески ракетни атаки. Това прави Су-30СМ2 първият в света многоцелеви изтребител, за който е потвърдено, че е унищожил западна система за противовъздушна отбрана с голям обсег.

Руският изтребителски флот е силно ограничен в способността си да унищожава вражески системи за противовъздушна отбрана, което води до силна зависимост от удари с дронове и балистични ракетни системи „Искандер-М“ и „Кинжал“ за неутрализиране на тези цели. Въздушно-космическите сили обаче са разгърнали ограничено количество изтребители, въоръжени с противорадиационни ракети Х-31П, които, макар и далеч не са авангардни, са добре оптимизирани за подобни операции. Х-31П е ценена заради високата си скорост, надвишаваща Мах 3, а лекото ѝ тегло позволява на всеки изтребител Су-30 да носи до шест.

Ракетите се насочват към емисиите от вражески радари, за да поразяват с висока прецизност, и носят бойни глави с тегло близо 90 килограма. Сравнително малкият обхват на ракетата от приблизително 130 километра обаче означава, че тя не може да бъде използвана срещу системи с по-голям обсег като „Пейтриът“, без да се изложат изтребителите на известен риск, въпреки че възможността самолети като Су-30 да се приближават на ниска височина има потенциал да направи възможни подобни операции.

Системите „Пейтриът“ започнаха да се доставят на Украйна през април 2023 г., като Съединените щати, Германия и Нидерландия бяха първите три, които ги дариха. По това време експертите широко повдигаха въпроси относно способността на Украйна да абсорбира системите, което изискваше повече от година обучение на персонала, което подхранваше спекулациите, че поне първоначално те ще бъдат силно зависими от западни изпълнители, за да функционират.

Първият доклад за успешно насочване на система „Пейтриът“ се появи на 16 май 2023 г., след като въздушен вариант на ракетата 9К720 на системата „Искандер-М“ беше изстрелян срещу системата в Киев. Записи от дрон за първи път потвърдиха успешен удар по система „Пейтриът“ на 23 февруари 2024 г., като последващ удар унищожи друга система близо до местността Сергеевка на 10 март, което остави сухопътните сили в региона уязвими.

През втората седмица на юли 2024 г. нови кадри потвърдиха унищожаването на две пускови установки „Пейтриът“ в Одеса, докато на 11 август беше съобщено, че са унищожени още три пускови установки и радар AN/MPQ-65. Последваха нови успешни удари срещу системи „Пейтриът“, като системата „Искандер-М“ е отговорна за по-голямата част от тях. Подобрението в способността на руския изтребител да се справя с усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана с голям обсег има потенциала да допълни усъвършенстваните възможности на арсенала от балистични ракети и допълнително да ускори ерозията на мрежата за противовъздушна отбрана на Украйна. Очаква се въвеждането на въоръжение на по-голям брой изтребители Су-57 от пето поколение, които се възползват от стелт възможности, много по-големи възможности за електронна война и разполагане на значително по-модерни типове ракети, допълнително да преодолее настоящите недостатъци в способността на руския изтребител да разбива вражески мрежи за противовъздушна отбрана.