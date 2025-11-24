ФСБ съобщава за убийството на двама души при опит за саботаж на железопътна линия в Сибир

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обяви в понеделник, че нейни агенти са убили двама мъже, заподозрени в опит за саботаж на железопътна линия в Алтайския регион на Сибир през уикенда, съобщава The Moscow Times.

Според съобщението на ФСБ двамата мъже са се опитали да поставят дерайлиращо устройство по железопътните линии в събота вечер. Когато агентите се приближили, мъжете открили огън и били застреляни при ответен огън.

Руска медия съобщи, че двамата са били въоръжени с автоматични пушки, на които е било изписано на руски "Слава на Украйна". ФСБ публикува видео, показващо предполагаемата престрелка и разследващите на мястото на инцидента, където се виждат телата на двамата близо до SUV, пробит от куршуми.

Според ФСБ мъжете са били вербувани чрез Telegram от член на неопределена "терористична организация" и им е било обещано "материално възнаграждение" за извършване на саботажната атака. ФСБ и Следственият комитет на Русия са започнали разследване за саботажа, незаконното притежание на оръжие и опит за убийството на служител на реда.