По-опасни от всякога: руските камикадзе дронове с нови способности

Lancet-E беше представена за първи път на чуждестранни купувачи на форума Army-2024

Новите подобрения на руските Lancet дронове ефективно удвояват издръжливостта им във въздуха, като значително разширяват обхвата им.

Руският дрон ZALA Lancet беше представен за първи път на военното изложение ARMY-2019 в Москва през 2019 г. Разработен от ZALA Aero Group, дъщерно дружество на Kalashnikov Concern, за руските въоръжени сили, безпилотният летателен апарат (UAV) Lancet и амунициите Lancet бяха използвани за първи път в бойни действия в Сирия, преди да бъдат използвани в продължаващата война в Украйна, пише The National Interest.

Новият вариант на дрона Lancet предлага по-голям обхват

Преди Dubai Airshow 2025 тази седмица, ZALA обяви въвеждането на подобрени варианти на своите модели Item 51E, 51E-IK, 52E и 52E-IK, като всеки от тях предлага двойно по-голяма издръжливост в сравнение с базовите модели.

„Обхватът на нашите летящи боеприпаси се увеличи“, заяви ZALA, според руската държавна информационна агенция . „Но времето им на полет също се удвои. Product 51E и Product 51E-IK вече се гордеят с оперативен обхват до 45 км и могат да останат във въздуха до 50 минути. Междувременно обхватът на Product 52E и Product 52E-IK се е увеличил до 35 км, с издръжливост от 30 минути.“

Руските дронове Lancet-E са готови за износ

Моделите ZALA Lancet-E ще бъдат сред експонатите в руския павилион на Dubai Airshow 2025, което започна в понеделник.

„Нашите чуждестранни партньори наистина проявяват интерес към експортната версия на безпилотния летателен апарат Lancet-E“, заяви директорът на Руската федерална служба за военно-техническо сътрудничество Дмитрий Шугаев пред TASS в кулоарите на Dubai Airshow – исторически най-голямото авиационно изложение и изложение за военна авиация в Близкия изток.

Системата Lancet-E беше представена за първи път на чуждестранни купувачи на форума Army-2024.

За руския дрон Lancet

Lancet е наследник на Kub („Куб“), по-ранна система за летящи оръжия от типа „лоутеринг“, също разработена от ZALA. Lancet беше тестван на място в Сирия, където беше използван от антиправителствените сили в Идлиб от 2020 до 2021 г.

Оръжието с бавно движение, или „камикадзе дрон“, има две X-образни крила в предната и задната част на фюзелажа и се задвижва от електрически мотор, който задвижва двулопатен пропелер, разположен в задната му част. Той е изработен от пластмаса и композитни материали и тежи само 12 кг (26 паунда), включително 3 кг (6,6 паунда) полезен товар. Първоначалният модел имаше максимален обхват от 40 км (25 мили) и издръжливост от приблизително 40 минути.

ZALA Lancet е разработен, за да служи както за разузнаване, така и за атака, и по време на полета си може да се управлява чрез GPS координати или визуален контрол. По време на крайната част на мисията той може да се контролира ръчно, за да се насочи чрез електрооптично насочване и телевизионна насочваща единица.

Предвид доказания успех в Украйна, където Lancet е бил използван за нанасяне на удари по украински превозни средства, предни оперативни позиции и дори критична инфраструктура като електроцентрали и електрически станции, производството на смъртоносните безпилотни летателни апарати се е увеличило значително. Новите варианти, с увеличен обхват и издръжливост, ще направят Lancet още по-смъртоносна заплаха. Като евтино решение, особено в сравнение с управляемите ракети и пилотираните самолети, най-голямата опасност е, че Lancet може да се превърне в мултипликатор на силата на съвременното бойно поле.

Питър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката.