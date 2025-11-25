Още по темата: Кремъл: Невъзможно е да се обсъжда архитектурата на сигурността без европейските страни 25.11.2025 10:11

Европа насърчава нацизма и расизма на режима в Киев

Европейските страни „се провалиха по всички показатели“ в усилията си за разрешаване на украинската криза от 2014 г. насам. Това каза руският външен министър Сергей Лавров по време на пресконференция, съобщават руски медии.

„Всеки път, когато се постигаше напредък, споразуменията – било то временни, било то по-устойчиви, дългосрочни – се нарушаваха. Сега, когато нашите европейски колеги шумно заявяват, че няма да има нов „Минск“, е невъзможно да се реши каквото и да било без Европа, защото това пряко ни засяга. А Европа се провали по всяко едно отношение от 2014 г. насам“, отбеляза Лавров.

Руският външен министър Сергей Лавров нарече насърчаването от страна на Европа на нацизма и расизма на киевския режим „признание“.

„Когато европейците казват: „Трябва да бъдем с Украйна докрай, защото Украйна се бори за нашите европейски ценности“, това означава, че те си признават. Това означава, че Европа насърчава нацизма, който е легализиран в Украйна – както идеологията, така и практиката на нацизма са легализирани“, добави още Лавров.

Подобни изявления, заяви Лавров, означават също, че „Европа насърчава расизма, който се е оформил в Украйна под формата на законодателна забрана на руския език и всичко руско – култура, медии – и забрана на каноничната Украинска православна църква“.

„Това са европейските ценности, които Украйна защитава в името на Европа“, посочи руският външен министър.