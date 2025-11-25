Путин: Русия и Китай засилват енергийното партньорство с нови големи проекти

Още по темата: "Росатом": Русия и Китай обсъждат ядрено сътрудничество 05.08.2025 17:37

Русия е на първо място по доставки на петрол и природен газ

Мащабните руско-китайски проекти в горивния и енергийния сектор продължават да оформят стратегическото сътрудничество между двете страни. Това каза руският президент Владимир Путин в обръщението си към участниците в Руско-китайския енергиен бизнес форум, текстът на който беше прочетен от главния изпълнителен директор на „Роснефт“ Игор Сечин, съобщават руски медии.

Си Дзинпин нарече енергийното сътрудничество между Русия и Китай образцово.

„Реализират се наистина мащабни съвместни проекти в горивния и енергийния сектор, които са от голямо значение за икономическото и технологичното развитие на нашите страни. Русия е на първо място по доставки на петрол и природен газ за Китай и увеличава износа си на въглища“, отбеляза Путин в телеграма, публикувана на уебсайта на „Роснефт“ .

Той подчерта, че руските и китайските специалисти ефективно си сътрудничат в изграждането на атомни електроцентрали, разработването на екологично чисти енергийни източници и усъвършенстването на технологиите за добив и преработка на енергийни ресурси.

Освен това Путин отбеляза, че всестранното партньорство и стратегическото взаимодействие между Руската федерация и Китай продължава да се развива във възходяща тенденция, а енергетиката остава ключова област на практическо сътрудничество между двете страни.