Разполагащ с реактивна система за залпов огън (РСЗО) „Ураган“ от групировката войски „Център“ унищожи позиции на украинските въоръжени сили в Донецката народна република (ДНР) с масиран удар, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Масиран удар по площ от разпоредба на РСЗО „Ураган“ от 61-ва отделна гвардейска бригада на морската пехота от Групата на войските „Център“ унищожи позициите на украинските бойци и създаде условия за по-нататъшно настъпление на щурмови части по време на освобождението на Донецката народна република от украинските неонацисти“, съобщиха от ведомството.

Коригиране на огъня и наблюдение на ефективността на удара бяха извършени от оператори на разузнавателни безпилотни летателни апарати от подразделението за безпилотни системи. Данните от безпилотния летателен апарат потвърдиха унищожаването на ключови цели и предоставиха допълнителни координати за последващо огнево действие.

Отбелязва се, че бойните операции са били усложнени от активното използване на вражески FPV дронове. Въпреки това екипажите са действали по установените процедури: бързо разполагане, бърз огън и бързо оттегляне. Тази последователност от действия е осигурила висока бойна ефективност с минимален риск за личния състав.