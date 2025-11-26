Русия залага всичко на новия си изтребител Су-75 „Checkmate“: Ще полети ли през 2026 г.

Западните санкции забавиха първия полет на руския изтребител Су-75 от пето поколение, който сега е планиран за началото на следващата година.

Су -75 „Шекмейт“ е едномоторен, многоцелеви изтребител със стелт технология, разработен от емблематичното руско конструкторско бюро „Сухой“ и Обединената самолетостроителна корпорация (ОАК) в Русия, пише The National Interest. Руснаците предлагат този самолет на пазара като по-достъпно и по-леко допълнение към по-тежкия руски двумоторен изтребител със стелт технология Су-57. Подчертава се неговата експортна привлекателност (особено в сравнение с по-скъпите западни експортни модели).

Макетът на Су-75 беше представен на авиошоуто МАКС през 2021 г. Оттогава програмата се сблъсква със забавяния. Първоначално целевата дата за първия полет на този самолет беше 2023 г. Тази дата беше отложена с две години. На авиошоуто в Дубай тази година руски представители настояха, че прототипът ще бъде готов за първия си полет до 2026 г.

Прогнозни спецификации на Су-75 Checkmate

Година на въвеждане : Все още не е въведено (планирано 2027 г.)

Брой построени : Неизвестен (поне един прототип)

Дължина : 17,7 м (58 фута 1 инч)

Размах на крилете : 11,8 м (38 фута и 9 инча)

Тегло (MTOW) : ~26 000 кг (57 320 фунта)

Двигатели : Един турбовентилаторен двигател с форсаж NPO Saturn AL-51F-1 (~36 400 lbf)

Максимална скорост : ~1.8 Маха

Обхват : ~2900 км (1800 мили)

Таван на обслужване : 16 500 м (54 100 фута)

Товарно оборудване : 11 точки за закрепване (5 вътрешни, 6 външни); товароносимост 7400 кг (16 300 фунта)

Санкциите донякъде навредиха на производството на Checkmate

В Русия се предполага, че Checkmate преминава през наземни изпитания и е в процес на подготовка за летателни изпитания. На авиошоуто в Дубай, водещи подробно разказаха как Су-75 ще включва безпилотен вариант, като се има предвид как дроновете стават толкова разпространени на съвременното бойно поле.

Ако програмата е успешна, тя би могла да повлияе на конкурентната динамика при снабдяването с изтребители, особено сред държави, които може да нямат достъп до западни висококачествени изтребители или са финансово ограничени. Освен това, вариантът с безпилотни самолети се свързва с по-широки тенденции към платформи със смесен екипаж/пилот и безпилотни самолети във въздушния бой от следващо поколение.

Поради западните санкции, руските експортни продажби станаха несигурни. Тъй като производството на Су-75 ще бъде ориентирано към износ, съществуват опасения, че програмата няма заинтересовани купувачи, което означава, че има усложнения с финансирането поради санкциите.

И все пак руснаците непрекъснато преодоляват западните санкции. Нещо повече, развиващите се страни, принадлежащи към Глобалния юг, по-специално Индия, продължават да купуват руски военни стоки. Всъщност много от тези развиващи се страни предпочитат да правят бизнес с Русия, защото техните системи са ефективни, евтини, а санкциите означават, че руските стоки имат ограничен брой клиенти... всичко това е от полза за купувачите. Ако войната в Украйна приключи скоро и ако Западът намали санкциите си срещу Русия, една от първите програми, които ще отбележат бърз растеж, ще бъде Су-75.

Защо на Русия ѝ отнема толкова време да построи изтребителя „Шах и мат“?

Въпреки това, програмата Су-75 вече е претърпяла множество забавяния. Историята на тези забавяния показва , че целевата дата за първия полет „началото на 2026 г.“ е прекалено оптимистична. В резултат на това програмата е третирана от някои анализатори като не повече от демонстрация или експортен хазарт, а по-скоро като такъв с твърди вътрешни ангажименти за обслужване на Русия.

Освен това има голяма разлика между първи полет и пълна готовност за производство. Русия в миналото е планирала доставките на продукция за 2026-27 г. Дори ако прототипът полети в този момент, ескадрилното обслужване и значимите експортни доставки може да дойдат години по-късно.

Су-75 „Checkmate“ остава активен проект за разработка, който е многообещаващ, въпреки че е преди всичко рекламен проект, който все още се отлага. След като Русия публично заявява, че първият полет на Су-75 ще се състои в началото на 2026 г., има голям натиск върху Су-75 да постигне тази цел.

Ако полетът е успешен – ако се осъществи през 2026 г. – Су-75 може все още да засили експортната позиция на Русия и да сигнализира на конкуренти като Съединените щати и Китай, че Русия продължава да инвестира в бойни самолети от следващо поколение. Но действителното въздействие на бойното поле/оперативното въздействие вероятно ще бъде след години, дори и в най-добрия случай.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.