Документът цели 95% руска гражданска идентичност до 2036 г.

Руските власти трябва да увеличат броя на хората, които се идентифицират като руснаци и говорят руски в частите от Украйна, включени в страната след нападението на Москва през 2022 г., според документ, подписан от президента Владимир Путин, съобщава Reuters.

Документът, публикуван във вторник, озаглавен „Стратегия на националната политика на Русия в периода до 2036 г.“, се появи като указ, подписан от Путин. В него се призовава за мерки, които да гарантират, че 95% от населението на страната ще се идентифицира като руско до 2036 г.

Дългите връзки между Русия и Украйна, още отпреди съветската епоха, означават, че някои украинци традиционно симпатизират на Русия и повечето говорят и двата езика. Но след инвазията всякаква симпатия е изчезнала и проучванията показват, че употребата на руски език е претърпяла значителен спад.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че Киев е готов да подкрепи подкрепяния от САЩ план за прекратяване на най-смъртоносния и опустошителен конфликт в Европа от Втората световна война насам. Но Украйна се опасява, че може да бъде принудена да приеме споразумение, което до голяма степен е по руски условия, включително териториални отстъпки.

Путин започна инвазията в Украйна през февруари 2022 г.,

като заяви, че целта е да я „демилитаризира и денацифицира“ и да освободи рускоговорящите в източната част от това, което Кремъл нарича явна дискриминация.

В рамките на шест месеца регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие бяха включени в Русия, въпреки че Москва не упражнява пълен военен контрол над тях.

В документа, който ще влезе в сила през януари, се казва, че осигуряването на контрол над източните региони „създаде условия за възстановяване на единството на историческите територии на руската държава“.

В документа се посочва, че е от жизненоважно значение „да се приемат допълнителни мерки за укрепване на общата руска гражданска идентичност“, да се утвърди употребата на руски език и да се противодейства на „усилията на неприятелски чужди държави да дестабилизират междуетническите и междуконфесионалните отношения и да създадат разкол в обществото“.

„Резултатите от прилагането на тази стратегия ще бъдат оценени чрез наблюдение на постигането на следните целеви показатели до 2036 г.: ниво на общата руска гражданска идентичност (гражданско самосъзнание) – не по-малко от 95%“, се посочва в указа.

Путин отдавна поставя под съмнение историческата идентичност на Украйна като различна от тази на Русия. В допълнение към възраженията си срещу разширяването на НАТО на изток от 90-те години насам, той превърна защитата на рускоговорящите и обединението с територии, считани за исторически руски, в ключов елемент от „специалната военна операция“ на Москва в Украйна.