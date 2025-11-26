Путин приема Уиткоф в Москва следващата седмица

Кремъл потвърди за предстоящата визита на американския пратеник

Вашингтон продължава да настоява за преговори по плана за мир

Кремъл потвърди, че американският пратеник Стив Уиткоф ще посети Москва следващата седмица, за да се срещне с руския президент Владимир Путин. Съобщението дойде в момент, когато Вашингтон продължава да настоява за преговори по план за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде АФП.

“Беше постигнато предварително споразумение за посещението (на Уиткоф) в Москва следващата седмица”, заяви съветникът по външна политика на Путин Юрий Ушаков по руската телевизия. Ушаков добави, че Уиткоф ще бъде придружен от няколко други представители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Американският президент обяви визитата за първи път на 25 ноември. Той каза, че Уиткоф ще се срещне с Путин в Москва и че към него може да се присъедини Джаред Къшнър, зет на американския президент.

Потвърждението от Кремъл идва, след като информационната агенция “Блумбърг” съобщи, че Уиткоф е инструктирал Ушаков как Путин трябва да говори с Тръмп за евентуален план за прекратяване на конфликта в Украйна.

“Говоря доста често с Уиткоф, но съдържанието на тези разговори е поверително”, заяви Ушаков. Той настоя, че такива медийни съобщения рискуват да навредят на отношенията между САЩ и Русия, които “се изграждат с трудност”, най-вече чрез телефонни разговори.