През последните 24 часа са унищожени 263 дрона

Руските системи за противовъздушна отбрана продължават да демонстрират висока ефективност, съобщават руски медии. Руското Министерството на отбраната съобщи, че през последните 24 часа са унищожени 263 дрона на украинските въоръжени сили.

Според официални данни на военното ведомство, екипажи на противовъздушната отбрана успешно са прихванали и свалили пет управляеми авиобомби и осем ракети от американската система за залпов огън HIMARS.

Прихванати са и далекобойна управляема ракета „Нептун“ и 263 безпилотни летателни апарата от самолетен тип, принадлежащи на украинските въоръжени сили.

Преди това руските въоръжени сили нанесоха удари по обекти на енергийната инфраструктура и подвижен състав, предназначен за транспортиране на оръжия и военна техника до бойните зони в Донбас.