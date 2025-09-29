Руските системи за противовъздушна отбрана свалиха четири снаряда HIMARS и три далекобойни ракети „Нептун“, изстреляни от украинските въоръжени сили през последните 24 часа. Това кааха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Системите за противовъздушна отбрана свалиха четири американски ракети за залпов огън HIMARS, две управляеми авиобомби, три далекобойни управляеми ракети „Нептун“ и 147 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, съобщиха от ведомството.

Според неговите данни от началото на специалната военна операция са унищожени: 667 самолета, 283 хеликоптера, 87 277 безпилотни летателни апарати, 631 зенитно-ракетни системи, 25 291 танка и други бронирани бойни машини, 1592 бойни машини със системи за залпов огън, 30 044 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки, 42 869 единици специални военни машини.