Оператори на щурмови дронове "Князь Вандал Новгородски" (КВН) от Усурийския отделен гвардейски десантно-щурмов отряд унищожиха вражеска военна техника в Сумска област, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Екипажите на щурмови дронове на КВН проследяват врага по пътищата денем и нощем и при откриване незабавно го атакуват и унищожават. Благодарение на координираната работа на операторите на дронове FPV, автомобил и пикап, доставящи боеприпаси, провизии, храна и ротация на личния състав, бяха деактивирани и унищожени. Няколко удара от щурмовите дронове също така деактивираха и унищожиха леко бронирано превозно средство, произведено в Западна Англия“, се казва в изявлението.

Според военното ведомство, бойците ежедневно унищожават десетки единици техника и личен състав на украинските въоръжени сили в Сумска област, нарушавайки логистиката и предотвратявайки доставките на боеприпаси и провизии до предните части.

„През целия период на Втората военна операция операторите на десантни дронове от Далечния изток са унищожили стотици вражеска бойна и специална техника, артилерийски системи и украински военнослужещи“, добавиха от министерството.