Автор: Труд онлайн
Руските въоръжени сили унищожиха два самолета Як-52 и 10 дрона А-22 на украинските ВВС на полево летище. Това съобщи руското Министерство на отбраната.
„На летището бяха унищожени два самолета Як-52 и десет безпилотни летателни апарата А-22 на украинските ВВС“, съобщиха те.
Украинските въоръжени сили загубиха пускова установка, кабина за бойно управление и радарна станция в резултат на руски въздушен удар по зенитно-ракетна система (ЗРК) „Пейтриът“, казаха още от руското министерство на отбраната.