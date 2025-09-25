Още по темата: МО на Русия: Руски войници унищожиха самоходното оръдие Paladin на ВСУ 17.09.2025 09:53

Руските въоръжени сили унищожиха два самолета Як-52 и 10 дрона А-22 на украинските ВВС на полево летище. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„На летището бяха унищожени два самолета Як-52 и десет безпилотни летателни апарата А-22 на украинските ВВС“, съобщиха те.

Украинските въоръжени сили загубиха пускова установка, кабина за бойно управление и радарна станция в резултат на руски въздушен удар по зенитно-ракетна система (ЗРК) „Пейтриът“, казаха още от руското министерство на отбраната.