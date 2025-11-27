Руските Shahed с нова функция: задни камери за ранно откриване на прехващачи

Още по темата: Командир на елитна украинска бригада: Ситуацията на бойното поле за Украйна само се влошава 27.11.2025 08:39

Москва редовно изстрелва стотици от тях срещу Украйна

Русия добави камери с изглед назад към някои от своите дронове тип Shahed, за да вижда украинските прехватчици. Дроновете прехватчици, които преследват руските дронове, са се превърнали в едно от най-важните средства за отбрана на Украйна. Висш украински военен представител заяви, че Русия е модифицирала своите Shahed.

Русия е добавила камери за задно виждане към някои от своите дронове тип Shahed, което позволява на операторите да виждат украинските прехватчици, идващи отзад, и да предприемат избягващи действия, заяви висш военен представител пред Business Insider.

Подполковник Юрий Мироненко, заместник-министър на отбраната на Украйна по иновациите, заяви, че Русия „непрекъснато тества“ нови оръжия за дълбоки удари, включително модифицира своите дронове тип Shahed и пуска в употреба нови модели.

„Някои Shahed вече са оборудвани с камери за задно виждане, за да откриват и реагират на нашите прехватчици“, заяви Мироненко, бивш командир на дронова единица.

Украинските сили вече са открили камери за задно виждане на руски дронове за примамка и разузнаване. Коментарите на Мироненко подчертават как Москва продължава да се адаптира към едно от най-новите – и най-търсени – средства за противовъздушна отбрана на Киев: дронове прехватчи.

През последната година Русия инвестира значително в своите операции с дронове. Нейната отбранителна промишленост произвежда всеки месец хиляди дронове, моделирани по прочутия ирански Shahed, а Москва редовно изстрелва стотици от тях срещу Украйна в нощни атаки.

Изправена пред влошаваща се заплаха, Украйна се обърна към дроновете-прехващачи като решение. Дроновете, проектирани да бъдат евтини, са създадени да преследват евтините Shahed, които носят експлозивна бойна глава, която може да бъде силно разрушителна, ако достигне целта си, често в цивилни райони.

Дроните-прехващачи облекчават тежестта, носена от другите въздушни отбрани на Украйна, и Киев вече произвежда стотици на ден. Междувременно военните сили на НАТО и някои западни компании разглеждат технологията като възможност за инвестиции.

Западните сили също са обърнали внимание на добавените руски камери. Сержант Райли Хайнер от американската армия заяви пред Business Insider на събитие на НАТО в Полша миналата седмица, че Москва е оборудвала своите Shahed с термовизионни търсачи в задната част, което им позволява да откриват дронове-прехватчи, приближаващи се отзад.

Разполагането на дронове прехватчици и последващото инсталиране на камери от Русия е ясна демонстрация на това, което официалните лица описват като цикъл на действие и реакция в Украйна, където едната страна развива способности, а другата се научава да им противодейства. Този цикъл, който е често срещано явление във войната, напредва много бързо в Украйна.

Дроновете Shahed, които Русия използваше в началото на войната, бяха оборудвани с четириканална антена. Украйна бързо се научи да ги заглушава с електронна война, така че Москва се адаптира. Сега Shahed летят с 16-канална антена.

Цикълът на действие и реакция, еволюция и отговор, подобен на играта на котка и мишка, се разшири далеч отвъд Shahed към други оръжия и области на бойното поле.

По-рано в тази война малките квадрокоптери с първолично виждане (FPV) се контролираха изключително чрез радиочестоти. В крайна сметка и двете страни научиха как да използват електронна война, за да заглушават дроновете, което ги прави по-малко ефективни.

Сега Украйна и Русия все повече разчитат на дълги ролки оптични кабели, за да свързват операторите с техните FPV дронове. Тази технология е устойчива на заглушаване, което прави дроновете много по-опасни на бойното поле.

Междувременно в Черно море Украйна построи военноморски дронове за атакуване на руски кораби. Когато Москва отговори на нарастващата заплаха за военните си кораби, като увеличи въздушните патрули над водния път, Киев снабди дроновите си лодки с ракетни пускови устройства земя-въздух, за да заплаши руските самолети и хеликоптери. Това е постоянен цикъл на иновации.