Има големи загуби на фронтовата линия

Бившият командир на украинската бригада „Азов“ Максим Жорин отправи предупреждение относно критичната ситуация, пред която са изправени силите на фронтовата линия, заявявайки, че загубите включват не само селища, както широко твърдят западни източници, но и „цели сектори“, тъй като части на руската армия напредват бързо. Ситуацията на бойното поле за Украйна „само се влошава“, заяви той, добавяйки:

„В някои райони, при липса на спешни решения, ситуацията става критична. Всъщност не помня толкова бързо настъпление на противника от дълго време. Проблемът сега не е загубата на определени селища, а като цяло значително подобрение на оперативната позиция на противника в цели сектори“, добави Жорин.

Изявлението му идва след изразените опасения от множество западни и украински сили, че фронтовите линии наближават евентуална точка на пречупване, до голяма степен поради все по-екстремния недостиг на персонал, пише Military Watch Magazine.

Говорейки за недостига на персонал, засягащ фронтовите части, бившият началник на щаба на 12-та бригада на Украинската национална гвардия Богдан Кротевич в края на август се оплака , че бригадите са окомплектовани само на 30 процента и са едва боеготови. Няколко дни по-късно руският президент Владимир Путин заяви, че боеготовите части в украинските въоръжени сили са окомплектовани не повече от 47-48 процента. Основен фактор за този недостиг е, че украинските наборни части са понесли изключително големи загуби, достигащи понякога 80-90 процента, като Wall Street Journal е сред източниците, които съобщават , че армията е разчитала на набиране на бедни мъже от селата и изпращането им на фронтовата линия само след два дни обучение.

Въпреки че руските сили понесоха огромни загуби в началото на 2022 г., процентът на жертвите през 2024 г. и 2025 г. остана далеч по-нисък и се оценява като малка част от тези, които украинските сили са понесли. Огромните разлики в огневата мощ между силите на двете страни от началото на 2023 г. все повече принуждават Украйна да разчита на огромни количества разходна човешка сила, въпреки че настоящият ѝ недостиг на персонал показва, че този подход далеч не е устойчив. Недостигът на персонал доведе до нарастваща зависимост от чуждестранни бойци за подсилване на позициите на фронтовата линия, включително персонал по договори от Бразилия и Колумбия, както и от Полския доброволчески корпус, като по-малък брой от страни с по-високи доходи са разположени, включително британските кралски морски пехотинци и американската предна наблюдателна група. Чуждестранни подразделения също често са понесли значителни загуби.

През април 2023 г. украинският посланик в Обединеното кралство Вадим Пристайко разкри, че Киев крие пълния брой на жертвите във войната, заявявайки, че „нашата политика от самото начало е била да не обсъждаме загубите си“, но че „когато войната свърши, ще признаем това. Мисля, че ще бъде ужасяващо число“.

Изтекли документи през август потвърдиха, че военните жертви са надхвърлили 1,7 милиона души. Процентът на жертвите е основен фактор, който довежда до особено високи нива на дезертьорство , според съобщения на Financial Times , като скорошна британска оценка изчислява, че 650 000 украински мъже в боеспособна възраст са избягали от страната.