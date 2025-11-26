Касационният съд на Франция потвърди присъдата на Саркози

Касационният съд на Франция потвърди днес присъдата на Никола Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания за преизбиране през 2012 г., което е поредният удар по политическото наследство и репутацията на бившия френски президент, предаде Асошиейтед прес.

Решението на Касационния съд потвърждава окончателно присъдата на Саркози от една година затвор, половината от която е условна, за измама с превишаване на максимално допустимите разходи за неуспешната предизборна кампания.

Съгласно френското законодателство присъдата може да бъде изтърпяна под домашен арест, под наблюдение с електронна гривна или съгласно други изисквания, определени от съдия.

Решението идва само две седмици след освобождаването на Саркози от затвора в очакване на обжалване по друго дело за финансиране на предизборна кампания. 70-годишният Саркози беше вкаран в затвора „Санте“ в Париж за 20 дни, след като съдиите го осъдиха за заговор за получаване на тайно финансиране от Либия по време на успешната му предизборна кампания за президент през 2007 г. Бившият президент отрича да е извършил нещо нередно.

През 2021 г. съд в Париж, а през 2024 г. апелативен съд осъдиха Саркози за незаконно финансиране на предизборната кампания през 2012 г.

Той бе обвинен, че е похарчил почти двойно повече от максималната предвидена в закона сума от 22,5 милиона евро (25,5 милиона долара) за предизборната кампания за президентските избори, който загуби от социалиста Франсоа Оланд.

Осъждането на Саркози вече се счита за окончателно според френското право и не подлежи на обжалване.

Касационният съд на Франция не преразглежда цялото дело, а само проверява дали законът и процедурните правила са били приложени правилно.

Касационният съд посочи днес в изявление, че "потвърждава решението на апелативния съд, с което се осъждат президентски кандидат, ръководителят на предизборния му щаб и двама ръководители на политическата партия, която го подкрепя, за незаконно финансиране на предизборната кампания".

Адвокатите на Саркози посочиха в изявление, че клиентът им обмисля да отнесе случая си до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург, посочва Ройтерс.

Апелативният процес срещу Саркози по делото за Либия е насрочен за периода от 16 март до 3 юни.