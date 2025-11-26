Франция арестува четирима души за шпионаж, двама от тях са руски граждани

Франция арестува четирима души – сред тях двама руски граждани – по подозрение в шпионаж, съобщи парижката прокуратура, цитирана от „Ройтерс“.

Една от задържаните е Анна Н., с френско и руско гражданство. Тя е била наблюдавана от контраразузнаването от януари заради подозрения. Според прокуратурата Анна Н. е контактувала с ръководители на френски компании, за да получава сведения, свързани с икономическите интереси на Франция. Останалите арестувани са Венсан П. и Бернар Ф., двамата родени във Франция, както и Вячеслав П., руски гражданин.

Прокуратурата посочва, че Анна Н. е основател на организацията „SOS Донбас“, която се представя като инициатива за подобряване на отношенията между Европа и Русия и активно провежда кампании във Франция.

Повдигнати са и обвинения, които могат да ѝ донесат до 45 години затвор и глоба от 600 000 евро, включително за шпионаж, участие в организирана престъпна група и нанасяне на щети на исторически обекти. Останалите задържани също са обвинени в сходни престъпления и ги очакват сериозни наказания.

От „SOS Донбас“ засега няма официален коментар.