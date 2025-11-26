Мерц: Путин трябва да приеме, че няма как да излезе успешно от войната в Украйна

Украйна не е пешка, а суверенен участник, който защитава собствените си интереси и ценности

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Владимир Путин трябва да приеме, че няма как да излезе успешно от войната в Украйна и че продължаването ѝ е безперспективно „Искаме тази война да приключи възможно най-бързо“, подчерта Мерц пред долната камара на парламента, предаде Ройтерс.

Канцлерът добави, че мирно споразумение, договорено между великите сили без съгласието на Украйна и европейските партньори, не може да осигури устойчив мир.

„Украйна не е пешка, а суверенен участник, който защитава собствените си интереси и ценности“, каза още той.

Мерц увери, че Германия ще продължи да подкрепя украинския народ и ще използва замразените руски активи за тази цел. Финансовата помощ за Украйна ще бъде увеличена до 11,5 млрд. евро в бюджета за 2026 г., в сравнение с първоначално планираните 8,5 млрд. евро.