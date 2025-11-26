Европейският парламент прие бюджета на ЕС за 2026 г.

Документът беше приет с 419 гласа „за“, 185 „против“ и 53 „въздържал се“

Европейският парламент одобри бюджета на Европейския съюз за 2026 г., който предвижда 192,77 млрд. евро за ангажименти и 190,1 млрд. евро за плащания. Документът беше приет с 419 гласа „за“, 185 „против“ и 53 „въздържал се“, а в сила влиза от 1 януари 2026 г.

Рамката е с 3,3% по-ниска спрямо бюджета за 2025 г., като за непредвидени разходи са отделени 715,7 млн. евро. В преговорите евродепутатите договориха допълнителни 372,7 млн. евро за ключови политики. Сред тях са хуманитарна помощ, научноизследователската програма „Хоризонт Европа“, управление на границите, гражданска защита, програмата „Лайф“, военна мобилност, „Еразъм+“ и здравната програма EU4Health.

Механизмът за свързване на Европа получава още 23,5 млн. евро, а Инструментът „Глобална Европа“ – 60 млн. евро, насочени към държавите от южното и източното съседство. За 2026 г. ЕС мобилизира над 2,04 млрд. евроот Инструмента за гъвкавост за инициативи в областите устойчивост, сигурност и публична администрация.

След гласуването председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подписа окончателния текст, с което бюджетната процедура за 2026 г. официално приключи.