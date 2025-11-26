Украйна унищожи „оръжията на бъдещето“ на Русия в Таганрог: Самолетът А100 и „летящият лазер“ А60 бяха унищожени

Украинска операция с безпилотни летателни апарати, проведена в нощта на 25 ноември, удари аерокосмическия комплекс „Бериев“ в Таганрог, Ростовска област. Атаката унищожи два изключително редки лабораторни самолета: единственият прототип А-100 „Премьер“ и лазерната платформа А-60, пише Newsweek.

Украински дронове унищожиха руските „оръжия на бъдещето“ в Таганрог. Сателитни снимки потвърждават унищожаването на единствения прототип на А-100 Премьер, някога смятан за „оръжие на бъдещето“ на руската авиация, и лазерната платформа А-60.

Тяхната загуба представлява сериозен удар върху радарните и въздушни разузнавателни възможности на Русия.

Украйна унищожи „оръжията на бъдещето“ на Русия в Таганрог. Самолетът А-100 и „летящият лазер“ А-60 бяха унищожени.

Изображения, анализирани от експерти, показват два самолета Ил-76, превърнати в летящи лаборатории, сведени до „купчина метал“, пише украинското издание RBC.ua.

Най-ценният от тях е A-100 Premier, прототипът на радарно-контролиран самолет от ново поколение, проектиран като заместител на стария A-50.

✈️💥 Confirmed: On the night of November 25, at the aircraft factory in Taganrog, the Defense Forces of Ukraine used drones to destroy an A-100LL flying laboratory based on an A-50EI aircraft, - Militarnyi pic.twitter.com/qlJjCCrUen — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 25, 2025

Разработена от 2014 г. и публично похвалена от Сергей Шойгу, А-100 трябваше да даде на Русия възможността да открива цели на стотици километри разстояние и да координира сложни въздушни удари, но проектът беше затруднен от забавяния, технически проблеми и липса на средства.

Единственият прототип на А-100, който вече е напълно унищожен при атаката в Таганрог, е летял официално само веднъж през 2016 г. и е провел един тест с радарно оборудване през февруари 2022 г., но така и не е влязъл в производство.

Заедно с A-100, дроновете унищожиха и A-60, експериментален проект, започнат през 80-те години на миналия век за разработване на противосателитно лазерно оръжие.

На два самолета Ил-76 руснаците монтирали мощно лазерно оръдие и оптични системи, способни да „заслепяват“ американските спътници.

Първият А-60 изгаря по време на изпитания през 1993 г. Вторият, единственият останал, е бил паркиран в продължение на години в Таганрог, в почти изоставено състояние. Сега е напълно унищожен.

Русия остава без „очи в небето“

Експертите подчертават, че загубата на тези две платформи е част от по-широк процес на деградация на руската радиолокационна разузнавателна авиация.

През последните години Украйна унищожи два стратегически самолета А-50. До края на 2023 г. Русия разполагаше с осем А-50. Днес експертите смятат, че само три все още са в експлоатация.

Само през 2025 г. украинската операция, наречена „Паяжина“, елиминира още две устройства в Иваново.

Без тези самолети AWACS Москва остава почти „сляпа“ във въздуха. Руската военна авиация вече не може ефективно да насочва ракети, не може ефективно да координира флота, не може да следи украинските позиции и губи способността да контролира театъра на военните действия.

„Русия вече не разполага с почти никакви самолети за борба с ракетите, необходими за контрол на бойните операции“, заключават OSINT анализатори.

Експертите отбелязват, че стойността на прототипите е възлизала на стотици милиони долари, а загубата им елиминира всякаква възможност за масово производство в близко бъдеще.