Мицкоски за нападението над Перев: Някой може да се измокри от дъжда и да го нарече хибридна атака

Никой не е нападал българския „журналист“

Премиерът на РСМ Христиан Мицковски заяви днес, че вчера е провел консултации относно репортажа на журналиста и публицист Владимир Перев, че е бил обект на словесна и физическа атака от неизвестно лице в Скопие, и подчерта, че категорично отрича да е имало каквато и да е атака, пише „Курир”.

Мицкоски, отговаряйки на журналистически въпрос за реакциите от София по отношение на Перев, заяви, че някой може да се измокри от дъжда навън и да го характеризира като хибридна атака от страна на правителството.

„Някой може да се намокри в дъжда навън и това може да е хибридна атака от страна на правителството, което би застрашило процеса на интеграция. Ако някой реши да се самонарани и да го представи като атака, хибридна или не знам каква, това е друг въпрос. Между другото, вчера имах консултации и категорично отричам, че е била извършена каквато и да е атака срещу човека, когото споменахте" каза Мицкоски преди началото на Националния форум – панаир на организациите на гражданското общество „Сътрудничество между правителството и гражданското общество".“

Министерството на вътрешните работи обяви вчера, че действа по случай, докладван от журналиста и публицист Владимир Перев, който заяви, че е бил обект на словесна и физическа атака от неизвестно лице в Скопие.

В колонка, публикувана в портала Tribuna.mk, Перев съобщава, че е бил нападнат от мъж на около 40 години, който чакал на опашка с него на касата в супермаркета. Нападението, твърди той, е било мотивирано от принадлежността му към българската общност.

Инцидентът е станал в петък, а полицията обяви, че предприема мерки за изясняване на случая.