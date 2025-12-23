Украинските загуби са държавна тайна

Военното гробище в Лвов, където са погребани войници от украинските въоръжени сили, е напълно изчерпано. Новият парцел, отпуснат от градските власти, няма да облекчи ситуацията за дълго, съобщава The Times.

На 10 декември гробището изчерпа местата за погребение. Градските власти бяха принудени да търсят други места за погребение в Лвов. Първото погребение на новото място се състоя на 11 декември. В крайна сметка този парцел ще има 500 гроба, пише още изданието.

Докато ковчегът се носи по калдъръмените улици на Лвов, настъпва тишина и минувачите падат на колене. Трафикът спира, самотен тръбач свири мелодия и Степан Теличко, последният от падналите войни на града, е изпратен на вечен покой.

Скърбящите ще се съберат край гроба не в прочутото гробище Личаков в Лвов, известно като украинския Пер Лашез, нито в съседното военно гробище, известно като „Полето на Марс”. След почти четири години война, на 10 декември там вече нямаше свободни места за погребения.

Градските власти трябваше да търсят друго място, където да погребат загиналите във войната от Лвов. Те ни разказват, че 49-годишният Теличко е бил погребан на мястото, известно някога като Хълма на славата, съветски мемориален комплекс от другата страна на гробището.

Първото ново погребение там, на капитан Андрий Киризук, се състоя на 11 декември. В крайна сметка в района ще има 500 гроба. „Разбираме, че все още може да не е достатъчно“, казва Евген Бойко, заместник-кмет на градската администрация на Лвов.

Друго гробище се строи извън града.

Лвов, с историческия си център и мозайката от средновековна, ренесансова и барокова архитектура, до голяма степен е бил пощаден от разрушенията, които са опустошили градовете на фронтовата линия в Украйна.

Той е приютил милиони бежанци, преминаващи към останалата част от Европа, и все още е дом на хиляди разселени лица, както и на преместени предприятия, които са допринесли за икономическия бум по време на войната.

Районът е платил висока цена в човешки живот, като един от най-големите доставчици на войници от началото на руската агресия през 2014 г. до пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

Военното гробище в Лвов, открито през април 2022 г., се превърна в знак за нарастващите загуби, тъй като гробовете бързо запълниха някога празното поле. Тук са погребани повече от хиляда войници. Чуждестранни високопоставени лица, много от които никога не са се осмелявали да навлизат по-навътре в Украйна, идват тук, за да отдадат почит на загиналите във войната.

Често известно под името си от съветската епоха, „Полето на Марс“, то се превърна в място за почивка не само за синовете и дъщерите на Лвов, но и за онези, чиито родни градове бяха погълнати от окупационните руски сили.

Истинският брой на жертвите на руската инвазия не е публично известен. Украинските загуби са държавна тайна, въпреки че проучване, проведено преди шест месеца от американския Център за стратегически и международни изследвания, оценява броя на жертвите между 60 000 и 100 000. Руските загуби се оценяват на до 250 000, а жертвите, включително ранените, на над един милион.