Полша вдигна самолети след ударите на Русия срещу Украйна

Полски и съюзнически самолети бяха издигнати рано вторник, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната, цитирани от Reuters.

„Изтребители бяха изведени в бойна готовност, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване бяха поставени в състояние на повишена готовност“, съобщи оперативното командване на въоръжените сили в публикация в социалната мрежа X. „Тези мерки са превантивни по характер и имат за цел да осигурят и защитят въздушното пространство, особено в районите, граничещи с застрашените региони.“