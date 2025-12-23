Полша вдигна самолети след ударите на Русия срещу Украйна

Тези мерки са превантивни по характер
Полски и съюзнически самолети бяха издигнати рано вторник, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната, цитирани от Reuters.
„Изтребители бяха изведени в бойна готовност, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване бяха поставени в състояние на повишена готовност“, съобщи оперативното командване на въоръжените сили в публикация в социалната мрежа X. „Тези мерки са превантивни по характер и имат за цел да осигурят и защитят въздушното пространство, особено в районите, граничещи с застрашените региони.“
The Operational Command of the Polish Armed Forces has announced that fighter aircraft with the Polish and Allied Air Forces have been scrambled in response to the ongoing Russian drone and missile attack against Western Ukraine, with ground-based air defense systems as well as… pic.twitter.com/ZHGXtZRD7p— OSINTdefender (@sentdefender) December 23, 2025