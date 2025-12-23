Зеленски: Няма да има коледно примирие, Русия готви атака

Русия подготвя мащабни атаки срещу Украйна по време на коледните празници, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Украинска правда“.

По думите му коледно примирие няма да има, тъй като Москва не е показала готовност за каквито и да било компромиси. Зеленски подчерта, че подобни удари по празниците са характерна тактика на Русия.

„Разбираме къде се намираме и с кого имаме работа. Това е тяхната природа – да нанасят мащабни удари по време на нашата Коледа“, заяви украинският държавен глава.

Той съобщи, че по темата вече е проведено заседание на щаба на Върховния главнокомандващ, на което е обсъдена готовността на противовъздушната отбрана. Особено внимание ще бъде отделено на 23, 24 и 25 декември, като защитата около големите градове и населените места ще бъде засилена.

Зеленски уточни, че Съединените щати са настоявали за коледно примирие, което би било знак за дипломатическа готовност, но Русия категорично е отхвърлила подобна възможност.

„Ние искаме дипломатическо решение, но руската страна ясно заяви намеренията си“, добави президентът.