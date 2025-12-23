Естония прави нова поръчка

Естонското министерство на отбраната подписа споразумение с южнокорейския производител на отбранителна техника Hanwha Aerospace за закупуване на ракетни артилерийски системи Chunmoo, разширявайки предишни поръчки за шест пускови установки Chunmoo. Коментирайки поръчката, естонският министър на отбраната Хано Певкур отбеляза:

„Способности за дълбок удар под формата на HIMARS вече съществуват за нас, но създаването на втора допълнителна система е изключително необходимо... Chunmoo има обсег на стрелба до 300 километра и те работят, за да стигнат до по-голям, до 500 километра.“

Естония, държава наследник на Съветския съюз с 294-километрова граница с Русия, се намира в непосредствена близост до най-гъсто населения град на Русия, Санкт Петербург, което позволява на разположените там ракетни артилерийски системи да изстрелват стратегически бомбардировки, дори когато използват по-евтини боеприпаси с по-нисък калибър. Градът се намира само на 140 километра от руско-естонската граница, пише Military Watch Magazine.

Системата Chunmoo може да интегрира 131-милиметрови, 230-милиметрови, 239-милиметрови и 400-милиметрови ракети, както и 600-милиметрови балистични ракети, и има редица предимства пред конкурентните западни системи, което е довело до избора ѝ за въоръжаване на страни в цяла Европа.

В края на ноември норвежкото министерство на отбраната премахна германската ракетна артилерийска система EuroPULS от търга си за системи за прецизна стрелба с голям обсег, оставяйки конкурентните системи HIMARS и Chunmoo като единствените останали претенденти, въпреки значителните усилия на Германия в лобирането. Съобщава се, че Chunmoo е фаворит и би допълнила рекапитализацията на гаубичните арсенали на Норвегия с мобилни 155-милиметрови системи K9. Полша остава най-големият чуждестранен клиент за системата Chunmoo и през 2022 г. подписа рамково споразумение на стойност 6 милиарда долара за придобиването на 288 пускови установки. Ракетната артилерия изигра особено централна роля в продължаващата руско-украинска война, като способността на системите да бъдат конфигурирани и за изстрелване на балистични ракети им позволява да изпълняват стратегически роли за унищожаване на критична инфраструктура далеч зад вражеските линии.

Стратегическото местоположение на Естония прави разполагането на ракетна артилерия в страната особено критично

и потенциално силно чувствително за Русия, като се има предвид, че няколко от основните ѝ икономически центрове са на линията на обстрел. Естонските поръчки отразяват по-широки тенденции в граничните европейски държави към все по-голямо предпочитание към южнокорейското въоръжение, като в края на ноември естонската армия получи нова партида южнокорейски гаубици K9, които са поръчани и от Полша, Турция, Норвегия, Финландия и Румъния. Швеция е готова да последва примера ѝ, като закупи K9. Докато значителната неефективност в европейските отбранителни сектори отдавна ограничаваше натиска върху руските въоръжени сили, мащабните поръчки на южнокорейско въоръжение от европейските държави остават фактор, който променя играта и е готов да въоръжи членовете на НАТО по границите им на много по-високо ниво и много по-рентабилно.