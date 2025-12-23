Нов план за жилищно строителство в Гърция залага на реновиране на затворени жилища

Още по темата: Жилищната криза в Гърция: защо новите къщи са недостъпни за гърците 16.12.2025 10:29

Въвеждат се допълнителни стимули за собствениците на имоти

Гърция се бори с недостига на жилища чрез стимули за строителни предприемачи. Последните мерки на правителството комбинират щедри субсидии за ремонти, данъчни облекчения и по-строги правила за наемите в опит да се увеличи предлагането на жилища, въпреки че собствениците предупреждават за допълнителна сложност и нежелани последствия, пише To Vima.

В основата на пакета на правителството е мащабна програма за реновиране на жилища, която ще субсидира до 90% от разходите за реновиране на по-стари, незаети имоти. Програмата е подкрепена с 400 милиона евро държавно финансиране, с субсидии до 36 000 евро на имот.

Правото на участие в програмата е ограничено до доход на домакинството от 35 000 евро за двойки, с допълнителна надбавка от 5000 евро за всяко дете. Участниците на пазара казват, че максималната субсидия може да покрие по-голямата част, ако не и цялата, от разходите за реновиране на жилище с площ до около 100 квадратни метра, което значително увеличава пазарната му стойност и потенциала за дългосрочно отдаване под наем.

Мярката е предназначена предимно да насърчи собствениците на затворени или неизползвани жилища да ги върнат в употреба, като ги продадат или предложат за дългосрочно наемане. Гръцката федерация за недвижими имоти (POMIDA) приветства инициативата като „много положителна“ стъпка, като посочи наложителната необходимост от обновяване на остаряващия жилищен фонд в централните градски райони.

Данъчни стимули за наемодатели

Въвеждат се допълнителни стимули за собствениците на имоти, които отдават под наем жилищата си. Доходите от наеми, получени през 2026 г. и декларирани през 2027 г., ще се облагат с по-ниска ставка за наемодателите, които печелят повече от 12 000 евро годишно от наеми.

По-конкретно, доходите между 12 001 и 24 000 евро ще се облагат с 25%, което е по-малко от сегашните 35%. Финансовият министър Кириакос Пиеракакис заяви пред парламента, че мярката засяга повече от 160 000 собственици на имоти и има за цел да върне затворените жилища на пазара за дългосрочно наемане.

Възстановяване на наеми и задължителни банкови плащания

За наемателите правителството въвежда схема за възстановяване на наеми, както и по-строги правила за плащане. Поправка в последния момент отложи с три месеца задължителното изискване за плащане на наемите за жилища чрез банкови сметки.

Новата начална дата е 1 април 2026 г., вместо 1 януари, за да се даде време за разработване на цялостна система за кръстосана проверка на данни съвместно с доставчиците на платежни услуги и да се даде време на гражданите да се адаптират към предстоящото министерско решение, в което се подробно излагат изключенията и техническите изисквания.

След влизането в сила на изискването, неспазването му ще води до санкции. Наемодателите рискуват да загубят 5% необлагаема с данък надбавка върху доходите от наем, а наемателите вече няма да имат право на никакви жилищни помощи.

Премиерът обяви също, че 50 000 учители, медицински сестри и лекари, работещи извън големите градски центрове Атина и Солун, ще получават еквивалента на два месеца наем всяка година, независимо от доходите си. От 1 април 2026 г. нататък плащанията на наем за тези групи също трябва да се извършват изключително чрез банковата система.

Нови ограничения за краткосрочното отдаване под наем

Една от мерките, която предизвика най-силна реакция от страна на собствениците на имоти, е въвеждането на нови ограничения за краткосрочното отдаване под наем, като съществуващите правила вече се разширяват и за центъра на Солун.

Съгласно новата рамка, всеки имот, обявен за краткосрочно наемане в Атина и Солун, ще бъде автоматично премахнат от регистъра на имотите за краткосрочно наемане, когато бъде продаден, а вероятно и когато бъде прехвърлен чрез дарение от родител или наследство.