Сега ще имаме Коледа без война

Макар и да имаме Коледа без война, опасността от война не е отминала, предупреди премиерът на Унгария Виктор Орбан в специалното издание на предаването „Факти” по TV2.

„Независимо от това, че Европейският съюз (ЕС) се отказа от използването на замразените руски активи, посоката не се е променила в Брюксел”, добави още Орбан. „Сега ще имаме Коледа без война, но опасността от война не е отминала, защото ЕС – с изключение на Чехия, Унгария и Словакия – продължава да „се движи към война, да се насочва към нея.”

Той посочи, че с изключение на трите страни, останалите държави-членки са решили, че Украйна може да получи 90 милиарда евро за две години.

Виктор Орбан посочи, че в крайна сметка държавите-членки на ЕС трябва да отговорят пред банкерите и - след като трябва да се даде гаранция за вземането на заема - въпросът беше кой ще поеме тази отговорност.

„Тогава словаците, чехите и унгарците заявиха, че не са склонни да участват в това”, припомни той. „Не искаме да вложим нито един форинт от данъците на нашите граждани в такава съмнителна кредитна маневра, ние се оттеглихме от нея, а останалите са в кашата."

Виктор Орбан спомена, че текущите американско-руски преговори – въпреки съпротивата на Европа – лесно могат да приключат успешно и тогава, с участието на украинците, може да се постигне примирие, а може би и траен мир.

Според него, ако руското имущество беше отнето, държавите-членки на Европейския съюз щяха да се превърнат в „открити врагове на Русия“.

Той посочи, че 27-те държави-членки на ЕС имат повече имущество в Русия чрез частни компании, отколкото руското имущество, което е конфискувано в Европа.

„Ако руснаците решат да конфискуват западноевропейските активи, които притежават, включително и унгарските, тогава европейците ще загубят повече, отколкото ако ние конфискуваме руските активи в Европа”, добави Орбан.