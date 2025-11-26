Експлозия в Родос: Млад войник загина, друг е тежко ранен

Млад мъж на 19 години, служещ като професионален войник в батальон на гръцката Национална гвардия на остров Родос, загина днес при експлозия, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“. Друг войник е тежко ранен.

Инцидентът е станал малко след 10:00 ч. в крайбрежния район Афанду. Според първоначалната информация единият от войниците неволно е активирал ръчна отбранителна граната по време на проверка на боеприпаси. Взривът е убил 19-годишния на място, а другият войник е откаран в болница със сериозни разкъсвания и в опасност за живота.

Гръцките власти вече разследват обстоятелствата около трагедията.