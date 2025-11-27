Трагедия в Истанбул: Цяло семейство се отрови с фосфин в хотел

Мъж, жена и двете им деца от Германия издъхнаха в страшни мъки след отравяне с фосфин. Препаратът е бил поставен в хотелската стая в Истанбул, където семейството от Хамбург отседнало за почивка.

Въпреки категоричната забрана да се слага на места, където пребивават хора, в хотела положили родентициди (препарати за изтребване на мишки и насекоми, бел.ред.). Засега не е ясно дали собствениците на хотела са били наясно с това, или решението е взето от фирмата, която отговаряла за обезпаразитяването на обекта.

Отровата е силно токсична, използва в борбата с гризачите и дървениците, но не и в близост до човешко присъствие заради пагубното и разрушително действие, което може да сполети и човешкия организъм. Специалисти припомнят, че фосфин е бил използван в газовите камери в нацистките лагери.

Доклад на съдебната медицина сочи, че веществото е било установено в проби от стаята, съобщи и държавната информационна агенция Анадолу, позовавайки се на разследващите.

Фосфин е бил открит и в пешкирите на хотела.

До момента полицията е задържала 11 заподозрени, сред които има хотелски служители и сътрудници на фирма за борба с вредители. Обектът, в който е отседнало семейството, стана мишена на разследвания, след като още двама други гости са почувствали неразположение и е трябвало да бъдат лекувани.

Германската обществена медия NDR съобщава, че и студентката от Люнебург Марлене П., заминала да следва в Турция за една година, е починала в Истанбул от отравяне - след използването на пестициди в жилището под нейното.

Трагедията с четиричленното семейство вече седмица е тема номер едно в южната ни съседка. Двете деца, които са починали първи в болницата, са на 3 и 6 години.

Всички от семейството се почувствали зле и посетили болница. Симптомите им обаче поразително приличали на хранително отравяне, което допълнително объркало лекарите. Майката и бащата са лекувани на системи, а на двете им деца са дадени само пробиотици и обезболяващи заради силната болка в стомаха. Лекарствата не подействали и първи издъхнали малките, после майката, а накрая и таткото.

Докладът гласи още, че не са открити следи от хранително отравяне в кръвта, стомаха, черния дроб, бъбреците, червата и белия дроб на членовете на семейството. Не са открити също така следи от отрова в пробите, взети от храната и напитките, които семейството е консумирало, заради което властите категорично отхвърлиха версията за хранително отравяне.