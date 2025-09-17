Защо санкциите не спряха руската икономика

Компаниите и страните се опитаха да избегнат да се окажат в немилост пред Вашингтон. Въпреки безпрецедентните мерки срещу Русия, стотици милиарди долари продължават да се движат в трансграничната търговия.

Докато традиционните банкови канали бяха прекъснати, дигиталните финанси, иновациите в плащанията и алтернативните канали преобразиха начина, по който се движат парите. Примерът с Русия подчертава както устойчивостта на финансовите мрежи, така и ограниченията на санкциите в дигитализираната икономика, пише Forbes.

Когато санкциите засегнаха най-големите банки в Русия през 2022 г., очакванията бяха ясни: откъсване на Москва от глобалната система и последваща финансова парализа. Но в рамките на няколко месеца се появиха пукнатини в това предположение.

Русия пренасочи износа на петрол към Азия, често деноминиран в валути, различни от долара. „Сенчести флоти“ от танкери избегнаха западните застраховки и създадоха паралелни вериги за доставки. Междувременно, финтех решенията, включително дигиталните портфейли и регионалните платежни канали, позволиха на транзакциите да заобикалят санкционираните банки. Развитието на китайската мрежа CIPS, индийските системи за разплащания в рупии и местните руски финтех алтернативи илюстрираха един важен урок: санкциите са мощни, но не са херметични.

За инвеститорите и операторите във финтех сектора тази реалност е от значение. Прилагането на санкциите все повече се разширява и обхваща платформи за дигитални активи, доставчици на платежни услуги и трансгранични стартиращи финтех компании. Рискът от несъответствие с нормативните изисквания вече не се ограничава само до банките. Глобалните регулаторни глоби достигнаха рекордните 19,3 милиарда долара през 2024 г., а около 90% от финтех компаниите заявяват, че е трудно да отговорят на адекватните изисквания. Финтех компаниите, които се разширяват в нововъзникващите пазари, се нуждаят от надеждни инструменти за проверка, не само за да избегнат регулаторни санкции, но и за да поддържат доверието на институционалните си партньо

В Русия историята е за адаптация. Западните марки изчезнаха от търговските центрове, но в рамките на няколко месеца се появиха заместители. Руските технологични компании копираха приложенията за бързо хранене, платформите за споделено пътуване и логистиката на електронната търговия. Заместването на вноса се разрасна бързо.

Тук финтех компаниите изиграха двойна роля. На вътрешния пазар руските платежни оператори и държавните дигитални банки запълниха празнината, оставена от Visa и Mastercard. Потребителите се адаптираха безпроблемно, като продължиха да използват карти или мобилни портфейли с нови лога. На международно ниво крипто платформите предложиха друг канал, макар и с малък обем в сравнение с износа на петрол и газ.

Санкциите може да ограничават възможностите, но рядко ги премахват напълно. За лидерите в областта на цифровото финансиране това подчертава важността на планирането на сценарии. Ако регулаторните органи разширят санкционните режими, за да обхванат по-нови сектори като изкуствен интелект и блокчейн, фирмите се нуждаят от стратегии за промяна, адаптиране и преструктуриране на процесите за съответствие. Инвеститорите, които оценяват стартиращи компании в областта на трансграничните плащания, паричните преводи или вградените финансови услуги, трябва да преценят колко устойчиви са тези платформи при регулаторни сътресения.

Санкциите остават критичен лост на влияние за САЩ. Но тяхната ефективност вече зависи по-малко от едностранните решения на Вашингтон и повече от изграждането на глобални коалиции. Страните, които не желаят да се присъединят, създават изходни клапани, които отслабват въздействието: двустранната търговия между Китай и Русия достигна рекордните 234 милиарда долара през 2024 г.

За финтех сектора тази промяна в динамиката на властта отваря както рискове, така и възможности. От една страна, компаниите, които позволяват транзакции в сивата зона, са подложени на засилен контрол. От друга страна, има нарастващо търсене на технологии за съответствие, мониторинг на риска в реално време и скрининг на санкции, базиран на изкуствен интелект. Стартиращите компании, които могат да автоматизират процесите KYC и AML, са в състояние да привлекат корпоративни клиенти, които трябва да се ориентират в все по-фрагментирани регулаторни режими.

На практика, основателите на финтех компании, които някога предлагаха безпроблемни трансгранични плащания, сега трябва да представят съответствието като функция, а не като грешка. Инвеститорите също трябва да оценят дали компаниите в портфейла им са подготвени за разпространението на санкциите – не само на геополитически чувствителни пазари като Русия, но и в сектори, към които политиката на САЩ може да се обърне следващо, като полупроводници, минерали за енергиен преход или AI инфраструктура.

Случаят с Русия ясно показва едно: санкциите няма да изчезнат. Напротив, те се превръщат в постоянна характеристика на глобалния финансов пейзаж. За финтех това представлява както ограничение, така и катализатор. Ограниченията са очевидни. Те включват по-високи разходи за съответствие, по-бавно глобално разширяване и по-голям регулаторен надзор. Но катализаторът е също толкова мощен. Търсенето на по-интелигентни, технологично ориентирани решения за спазване на нормативните изисквания и възможността да се изгради финансовата инфраструктура за многополюсен свят са слаба светлина в края на извиващия се тунел.

Докато санкциите преобразуват глобалната търговия, финтех се намира на предната линия. Победителите ще бъдат тези, които изграждат не само скорост и мащаб, но и устойчивост и адаптивност. В съревнованието между геополитиката и иновациите, въпросът вече не е дали санкциите работят, а как финтех преобразува бойното поле.