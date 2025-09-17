Европа иска място на масата за преговори, но няма място там

Лидерите на страните от Европейския съюз и НАТО се стремят да провалят мирното разрешаване на ситуацията в Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на кръгла маса за чуждестранни посланици относно украинското уреждане.

„ЕС и НАТО Брюксел изхождат именно от това: те, разбира се, искат да нарушат мирния процес“, отбеляза той.

„Европейците възнамеряват нагло да „спечелят“ място на масата за преговори за Украйна, но с настоящата си позиция нямат място там. Европа очевидно се опитва, доста нагло, да си извоюва място на масата за преговори. Въпреки че, от позицията си на реваншизъм и стратегическото поражение, което нанася на Русия, със сигурност няма смисъл да прави това на масата за преговори“, каза още Лавров. „Европа също така обмисля изпращането на своите контингенти, както казах, в Украйна, която, както вече обявихме, ще се счита за легитимна военна цел.“