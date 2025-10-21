Хакери пробиха базата данни на производители на дронове за Украйна

Хакери от групировката KillNet успяха да пробият база данни на водещ маркетплейс за производители на дронове, предназначени за украинската армия, разкривайки лични данни на служители. Това съобщи РИА Новости.

„Получихме електронни пощи, адреси на лаборатории, телефонни номера и имена на продавачите“, заяви представител на групировката пред агенцията.

Според събеседника, базата данни е предадена на РИА Новости, а достъпът до нея е получен чрез пробив в компютър на висш служител в Министерството на цифровата трансформация на Украйна.

През август Telegram каналът Mash съобщи за друг хакерски пробив – този път в базата данни на Генералния щаб на ВСУ. От информацията стана ясно, че Киев от февруари 2022 г. е загубил около 1,7 милиона военнослужещи като убити или изчезнали безследно. KillNet по-късно потвърди пред РИА Новости, че стои зад пробива, уточнявайки, че достъпът е осъществен чрез работен компютър на ръководителя на логистичния департамент.