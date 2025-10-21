Русия контролира около една пета от територията на Украйна

Русия и Украйна остават далеч от мирно споразумение

Русия и Украйна дадоха знак в понеделник, че са далеч от мирното споразумение, дни след последния опит на президента Тръмп да постигне споразумение по време на напрегната среща в Овалния кабинет с украинския президент Володимир Зеленски.

Тръмп беше прям с Зеленски по време на срещата и на моменти изразяваше неудовлетворение, като в един момент отказа да погледне картите на бойното поле, донесени от украинците, според американски, европейски и украински официални лица, пише The Wall Street Journal.

Тръмп казал на Зеленски, че основният му приоритет е да сложи край на войната и дал ясно да се разбере, че не е обвързан с конкретен териториален резултат, казаха служителите, в съобщение, което повтаря коментарите, които той направи публично след срещата. Тръмп казал на Зеленски, че Украйна не трябва да очаква да получи скоро ракети „Томахоук“ с голям обсег, според двама американски служители.

Тръмп призна в понеделник, че му е било много по-трудно да преодолее различията между Зеленски и руския президент Владимир Путин, отколкото е очаквал. Тръмп разговаря с Путин по телефона в четвъртък преди срещата си със Зеленски.

„Оказа се неприятно, защото имате двама лидери, които наистина се мразят“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом. „Това всъщност прави нещата малко по-трудни.“

Тръмп отново насочи вниманието си към войната в Украйна, след като постигна споразумение в Близкия изток за прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на израелските заложници след две години война. Той планира да се срещне с Путин в Будапеща, като подновява усилията си да сложи край на конфликта.

Досегашните усилия на Тръмп доведоха до това, че конфликтът навлиза в петата си година с нарастващ брой жертви, все по-мощни въздушни удари в Русия и Украйна и нарастващи финансови разходи за западните съюзници на Украйна.

В центъра на преговорите бяха сложни териториални спорове, по-специално съдбата на източната част на Украйна, Донбас. Силите на Москва непрекъснато напредват в Донбас, като това струва огромни жертви на руски животи. Кремъл вече обвърза възможното примирие с капитулацията на Украйна в останалата част от региона, а Белият дом на моменти изглеждаше отворен към това предложение.

Украински и европейски официални лица смятат такава отстъпка за неприемлива. Украйна заявява, че няма да се откаже от части от региона, които Русия не е превзела със сила, отчасти защото украинските официални лица твърдят, че Москва просто ще се върне за още.

По време на срещата на Тръмп с Зеленски в петък, подробности за която бяха съобщени по-рано от Financial Times, американският президент заяви, че връщането на Донбас на Украйна не е приоритет, като отбеляза, че Русия вече контролира голяма част от територията, съобщиха официални лица, запознати със срещата. Тръмп е казал на Зеленски, че е нетърпелив да постигне бързо уреждане на войната, независимо от съдбата на региона, заявиха официалните лица.

„Това, което трябва да направят, е просто да спрат на линиите, на които са“, каза той в неделя по Fox News. „Останалото е много трудно за договаряне.“

В коментари, публикувани в понеделник от неговия офис, Зеленски подкрепи опитите на Тръмп да сложи бързо край на войната, но заяви, че Путин блокира усилията, като изисква Украйна да се откаже от територии, които руската армия не е успяла да завземе със сила, и ще използва всяко предаване на земя като трамплин за ново нахлуване.

Във вторник Зеленски и неговите европейски съюзници публикуваха съвместно изявление, в което подкрепиха предложението на Тръмп за незабавно прекратяване на огъня. „Настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите“, заявиха лидерите на Франция, Германия, Италия и Великобритания, сред другите. Те добавиха, че остават ангажирани с принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила и че руската икономика и отбранителна промишленост трябва да бъдат подложени на натиск, „докато Путин не е готов да сключи мир“.

„Тръмп иска бърза победа – край на войната – и това би било победа за всички разумни хора“, заяви Зеленски в понеделник. „Путин обаче иска пълна окупация на Украйна.“

Зеленски заяви, че Путин е поискал от Тръмп Украйна да се оттегли напълно от регионите Донецк и Луганск, които съставляват Донбас.

Украинският лидер заяви, че е дал ясно да се разбере на Тръмп, „че позицията на Украйна в този контекст остава непроменена“.

Кремъл, междувременно, заяви, че позицията му не се е променила, като очевидно отхвърли предложението на Тръмп за замразяване на бойните линии. „Позицията на Руската федерация остава непроменена“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Русия контролира около една пета от територията на Украйна, но напоследък напредъкът е бавен. Тръмп отказа да наложи нови финансови ограничения на Русия или да предостави на Украйна тежко въоръжение, което би могло да наклони везните в полза на Киев и да принуди Путин да преговаря.

Тръмп, който в петък се представи като „президент-посредник“, обмисляше идеята, че Путин може да го манипулира, за да даде на Москва повече време да продължи да атакува Украйна. На въпроса дали се притеснява, че го манипулират, президентът отговори: „Да“. Той добави: „Знаете ли, цял живот ме манипулират най-добрите в това и аз се справям много добре“.

Руски и американски официални лица се съгласиха да разговарят в следващите дни, за да подготвят срещата на върха в Будапеща между Тръмп и Путин. Срещата между двамата лидери в Аляска през август не доведе до ангажимент от страна на Русия за прекратяване на огъня.

Зеленски възрази срещу унгарската столица като място за преговори, защото премиерът на тази страна, Виктор Орбан, изрази подкрепа за Русия по време на войната.

Унгария също може да създаде проблеми на Москва. Унгария е член на Европейския съюз (ЕС) и самолетът на Путин ще трябва да пресече въздушното пространство на блока, за да стигне до срещата на върха, което е забранено съгласно настоящите санкции.

ЕС е малко вероятно да провали срещата между Тръмп и Путин, но френски официални лица в понеделник заявиха, че ще се опитат да накарат Русия да се съгласи на прекратяване на огъня в замяна на разрешение за пътуване на самолета на Путин до Унгария.

„Присъствието на Владимир Путин на територията на ЕС има смисъл само ако позволи незабавно и безусловно прекратяване на огъня“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред репортери на среща на външните министри на ЕС в понеделник в Люксембург.

Ако срещата на върха се състои, Зеленски заяви, че ще присъства, за да се срещне с двамата лидери или с Тръмп на двустранна среща. Той многократно е призовавал за среща с Путин, но руският лидер е заявил, че такава среща може да се състои само когато позициите на двете страни са по-близки.

В неделя украинският лидер предупреди, че страната му няма да се съгласи на никакво споразумение, сключено без нейното участие.