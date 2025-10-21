Още по темата: Кремъл: Все още няма дата за срещата между Путин и Тръмп 21.10.2025 14:09

Това означава забравяне на първопричините за този конфликт

Руският външен министър Сергей Лавров. заяви, че предложението на президента Доналд Тръмп за замразяване на войната в Украйна по настоящата фронтова линия би означавало "да се забравят първопричините за този конфликт“.

„Вашингтон сега започва да казва, че трябва незабавно да спрем, че не трябва да обсъждаме нищо повече: "Спрете и оставете историята да прецени!" Виждате ли, простото спиране означава забравяне на коренните причини за този конфликт, които американската администрация, откакто Доналд Тръмп дойде на власт, ясно разбра и изрази. Имам предвид осигуряване на необвързан, неядрен статут на Украйна, което предполага изоставяне на всякакви опити за привличането ѝ в НАТО. И имам предвид прекратяване на фактическия геноцид на руското и рускоезичното население, който киевският режим извършва, започвайки още преди г-н Зеленски да дойде на власт“, ​​каза Лавров.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вариантът за предаване на целия Донбас на Русия не е бил обсъждан по време на преговорите със Зеленски, както писаха някои западни медии. Според него, дискусията е била единствено за замразяване на военните действия по настоящата фронтова линия.

Освен това, каза още Сергей Лавров, Русия не е променила позицията си по договореностите, постигнати до момента (на срещата в Аляска - бел.ред.), противно на някои медийни съобщения. "Тези договорености се основават на постигнатото тогава споразумение, което президентът Тръмп много сбито формулира, когато каза, че е необходим дългосрочен, устойчив мир, а не незабавно прекратяване на огъня, което няма да доведе доникъде. Ние оставаме напълно ангажирани с тази формула. И аз я потвърдих отново вчера в разговор с Марко Рубио“, каза Лавров.

Руският външен министър информира също, че се е споразумял с държавния секретар на САЩ Марко Рубио да продължат телефонните контакти. По-рано беше съобщено, че срещата между двамата, която трябваше да предшества срещата на върха Путин-Тръмп, е била отложена поради максималистките искания на Русия и отказа на Москва да отстъпи.