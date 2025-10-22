Русия повтори исканията си за мирно споразумение с Украйна в частен документ, който изпрати до Съединените щати през уикенда. Това съобщава Ройтерс.

Според източници на изданието, Русия е предала на САЩ т. нар. „неофициална дипломатическа нота“ (неофициална дипломатическа нота). В документа Русия потвърждава искането си за установяване на контрол над целия Донецки регион. По този начин Москва на практика отхвърля идеята на президента на САЩ Доналд Тръмп за необходимостта от замразяване на фронтовата линия на сегашните позиции.

Също така, според един от неназованите американски служители, в „неофициалния документ“ Русия е повторила предишното си искане – войски на НАТО да не бъдат разположени на територията на Украйна като част от каквото и да е мирно споразумение.

Заслужава да се отбележи, че „неофициален документ“ е дипломатически термин, обозначаващ неофициален документ, предназначен да предаде позицията на едната страна на другата.

Изискванията на Путин

Припомняме, че по-рано „Вашингтон пост“, позовавайки се на източници, писа, че руският диктатор Владимир Путин, по време на разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, уж е намекнал за готовността си да направи определени отстъпки, за да се сложи край на войната.

Според неофициална информация, Путин е заявил, че може да изтегли войските си от Запорожка и Херсонска области , но само ако Русия получи пълен контрол над Донецка област.

След това украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Украйна няма да даде територията си на Русия и да размени Донецка област.

Украинският държавен глава отбеляза също, че настоява за прекратяване на военните действия, започвайки от сегашната фронтова линия.

Според него сега има шанс за дипломация, но Русия се опитва да „се изкопчи“.