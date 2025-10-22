Руска въздушна атака нанесе щети в Киев, няколко руски летища бяха затворени

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска въздушна атака в украинската столица тази нощ, предаде Укринформ.
Нанесени са щети на жилищни сгради. Засега няма данни за жертви.
Нападението е било извършено с балистични ракети, уточни Кличко, цитиран от Ройтерс.
Основната мишена на атаката не е ясна.
Кличко съобщи още, цитиран от Ройтерс, за изпочупени прозорци и запалили се автомобили.
Екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са изпратени на няколко места в украинската столица.
Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край - бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от руска агенция.
Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени.
Русия и Украйна се нападат с дронове на практика всяка нощ.
По-рано украинската армия обяви, че е поразила вчера химически завод в пограничната руска Брянска област.