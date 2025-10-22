Екипаж на самоходна гаубица „Мста-С“ от групировката „Восток“ унищожи центрове за управление на безпилотни летателни апарати (БЛА) на украинските въоръжени сили в Днепропетровска област, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Разпореждане на самоходна гаубица „Мста-С“ от групировката войски „Восток“ е извършило целенасочени огневи удари по центровете за управление на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили в Днепропетровска област“, ​​съобщиха от ведомството.

Те съобщиха, че по време на бойната мисия, оператори на разузнавателни безпилотни летателни апарати са открили няколко блиндажа, съдържащи вражески системи за командване и управление, скрити в гората. След като са получили данните, екипажът бързо е заел огневи позиции, е произвел серия от изстрели и е унищожил идентифицираните контролни точки на безпилотните летателни апарати.