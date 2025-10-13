МО на Русия: Руски сили нанесоха удар с „Геран-2“ по пункт за разполагане на украински въоръжени сили

Руските сили нанесоха удар с безпилотен летателен апарат „Геран-2“ по временен пункт за разполагане на артилерийска бригада на украинските въоръжени сили в Черниговска област, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

Кадри, публикувани от Министерството на отбраната, показват унищожаването на временен пункт за разполагане на 48-ма отделна артилерийска бригада и 27-ма ракетна артилерийска бригада от украинските въоръжени сили с помощта на безпилотно летателно средство „Геран-2“ близо до село Жадово.