МО на Русия: Су-34 унищожи украински център за управление на дронове с авиобомби

Екипаж на изтребител-бомбардировач Су-34 от Южната група войски унищожи украински център за управление на дронове с авиобомби, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Екипажът на многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 от Въздушно-космическите сили нанесе удар по контролен център за безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на Южната групировка войски“, се казва в изявлението.

Агенцията уточни, че ударът е извършен по зададени координати с помощта на авиобомби с универсален модул за планиране и корекция, а разузнавателни данни потвърждават унищожаването на обозначената цел.