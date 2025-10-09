Още по темата: МО на Русия: Lancet унищожи гаубица M777 на ВСУ 08.10.2025 08:03

Екипажи на дронове FPV от силовата група "Юг" унищожиха немски танк Leopard 1A5, бронирана бойна машина Kozak и три наземни роботизирани системи на украинските въоръжени сили в сектора Константиновка на Донецката народна република (ДНР), казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В сектор Константиновка на Донецката народна република (ДНР), оператори на безпилотни летателни апарати от Южната група войски, по време на разузнаване, откриха Leopard 1A5 - немски основен боен танк, прехвърлен от Германия на части от украинските въоръжени сили (ВВС) - замаскиран в гориста местност северно от язовир Клебан-Бик. Бойната машина беше незабавно унищожена от екипаж на безпилотни летателни апарати с първа четене“, се казва в изявлението.

Операторите на дронове на групата също така осуетиха опит на военнослужещи от украинските въоръжени сили да се придвижат с помощта на бронирана бойна машина „Козак“, забелязана да се движи по път в Константиновка. Прецизен удар от дрон FPV унищожи вражеската бронирана машина и нейния личен състав.

Министерството съобщи също, че украинските въоръжени сили са се опитали да организират снабдяване с личен състав по линията на съприкосновение, използвайки НТРК в посока Константиновка, северно от язовир Клебан-Бик.

„Две части на НТРК от украинските въоръжени сили бяха ударени от FPV атакуващи дронове от Южната група сили през светлата част на денонощието, а един роботизиран автомобил беше унищожен през нощта“, съобщи Министерството на отбраната.