Киевският режим в момента не е ангажиран с мирния процес

Диалогът между Русия и Съединените щати е поставен на „сериозна пауза“, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„Наистина, сега се появи сериозна пауза в процеса на диалог, в развитието на преговорите в Истанбул“, отбеляза Песков.

Песков добави, че украинското ръководство все още не е предоставило никакви отговори относно документите.

„Нищо не се движи напред“, добави Песков.

По думите му, при вземането на решения киевският режим разчита на положителна динамика на фронта.

Той посочи, че киевският режим в момента не е ангажиран с мирния процес.

„Те си мислят, че нещо ще се промени на фронтовата линия и ще се премине към положителна динамика, но реалността показва друго“, заяви Песков.

На 23 юли в Истанбул се проведе третият кръг от директните преговори между Москва и Киев за украинското уреждане. Страните обсъдиха позициите, очертани в проектомемандумите. След срещата Русия предложи Украйна да създаде три онлайн работни групи за решаване на политически, военни и хуманитарни въпроси. Освен това Москва предложи Киев да предаде 3000 тела на военнослужещи от украинските въоръжени сили и да възобнови кратките хуманитарни паузи на фронтовата линия за събиране на ранените и загиналите.

Решение за четвърти кръг от преговори ще бъде взето след изпълнението на споразуменията, заяви Владимир Медински, помощник на руския президент и ръководител на руския преговарящ екип с Украйна.