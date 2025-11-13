Кремъл предупреди Украйна: Отказът от диалог ще има последствия

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че ако Украйна откаже да води диалог с Русия, ще ѝ се наложи да преговаря от по-неблагоприятни позиции, съобщиха руски медии.

„Украинската страна трябва да знае, че рано или късно ще ѝ се наложи да преговаря, но от значително по-лоши позиции. Тези позиции се влошават с всеки изминал ден“, отбеляза Песков.

Той добави, че Русия ще продължи „специалната военна операция“ до постигане на целите, поставени от президента Владимир Путин, поради липса на възможност за продължаване на диалога.