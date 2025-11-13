Кремъл: Русия е обезпокоена от несигурността на Япония относно нейния неядреен статус

Още по темата: Япония обяви намерението си да сключи мирен договор с Русия 24.10.2025 21:31

Москва следи изявленията на новия премиер Санае Такаичи

Русия следи изявленията на новия японски премиер Санае Такаичи относно прегледа на принципите на отбранителната политика, включително неядрения статус на страната. Несигурността около този въпрос предизвиква безпокойство в Москва, заяви пред руската информационна агенция прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Разбира се, ние го наблюдаваме“, отговори говорителят на Кремъл на въпрос по темата. „И, разбира се, несигурността поражда безпокойство.“

Опозицията поиска от Такаичи в парламента да потвърди ангажимента си към трите принципа на Япония за неядрена политика – обещанието да не притежава, произвежда или разполага ядрени оръжия на своя територия. Премиерът отказа да го направи, като уклончиво заяви, че все още не е време за обсъждане на конкретни формулировки на бъдеща отбранителна стратегия.

Такаичи нареди преглед на ключови документи за отбрана,

включително стратегията за национална сигурност, веднага след като беше избрана за ръководител на японското правителство. Като причина за това тя посочи тежката ситуация в света и региона.

Настоящата стратегия за национална сигурност на Япония беше приета през декември 2022 г. Тя предвижда, наред с други неща, правото на Токио да контраатакува срещу вражеска територия, но изрично забранява превантивните атаки.