Русия прилага опита от Су-57 в проекта за бомбардировача от следващо поколение ПАК ДА

Изтекли документи на руското правителство показват, че програмата за бомбардировач от следващо поколение ПАК ДА, която в момента е в процес на разработка, използва значителен брой компоненти, заимствани от програмата за изтребител Су-57. Примерите включват хидравличните задвижващи механизми на изтребителя и зъбните шарнири, които контролират вътрешните му отсеци за оръжие, като се очаква бомбардировачът да съхранява и въоръжението си вътрешно, за да запази стелт способностите си. Използването на технологиите на Су-57 за подобряване на бомбардировачните програми далеч не е безпрецедентно, като бомбардировачът със среден обсег Ту-22М3М в момента използва комуникационна система, тясно базирана на тази на новия изтребител, като официални лица посочиха нейната „висока надеждност, бързо предаване на информация, малко тегло и енергийна ефективност“. Остава неясно какви други технологии от програмата Су-57 биха могли да повлияят на ПАК ДА, въпреки че използването на фибростъкло с ниска отражателна способност като много по-лесна за поддръжка алтернатива на стелт покритията може да бъде внедрено и в двата самолета по подобен начин, пише Military Watch Magazine.

Програмата ПАК ДА продължава да страда от значителни забавяния, като западни източници твърдят, че недостигът на високопрецизни машини допринася за забавянето на производството на компоненти. Подобни твърдения обаче остават под въпрос, като се има предвид съобщенията за високия достъп, който руският отбранителен сектор е имал до продукти от водещата световна машиностроителна индустрия в Китай, което значително компенсира ефективното изчезване на съветската машиностроителна индустрия през 90-те години на миналия век. През декември 2023 г. беше потвърдено, че руското Министерство на отбраната е поръчало работа по създаването на ново съоръжение, предназначено за разработване и тестване на бомбардировача ПАК ДА. Проектът на самолета е финализиран през 2019 г., като се съобщава, че двигателят му от следващо поколение с кодово име „Изделие РФ“ е започнал стендови изпитания през 2022 г. и се очаква да използва много от същите технологии като двигателя АЛ-51Ф, разработен за Су-57.

Значителните забавяния на програмата ПАК ДА бяха основна причина Министерството на отбраната да реши да възобнови производството на Ту-160 като временна мярка в средата на 2010-те години, като се очаква новият бомбардировач да влезе в експлоатация към края на 2030-те години. Въпреки че съветският стратегически бомбардировач Ту-160 в края на Студената война се смяташе за най-способния тип стратегически бомбардировач в света, руският флот изглежда все по-изложен на риск да изостане, като американският стелт бомбардировач B-21 извърши първия си полет през ноември 2023 г., докато Китай е използвал множество безпилотни стелт проекти, включително един, който е значително по-голям от B-21.