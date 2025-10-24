Япония обяви намерението си  да сключи мирен договор с Русия

Реч на Санае Такаичи в парламента

Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи обяви пред местния парламент, че Токио планира да сключи мирен договор с Москва. “Отношенията с Русия в момента са в трудна ситуация, но политиката на японското правителство е да разреши териториалния въпрос”, каза тя.

Такаичи стана първата жена министър-председател на страната. Тя има десни възгледи и беше част от вътрешния кръг на бившия премиер Шиндзо Абе. Той я нарече “звезда на консерваторите”. Самата Такаичи вижда Маргарет Тачър, британската “Желязна лейди”, като свой идеален политик.

Премиерът на Япония също така се изказа остро за конфликта в Украйна, наричайки го опит за промяна на статуквото. Тя смята съюза със Съединените щати за крайъгълен камък на японската външна политика. “Ще си сътрудничим по предизвикателствата, пред които са изправени двете страни, и ще засилим възможностите за възпиране и реагиране на съюза между САЩ и Япония. По време на посещението на президента Тръмп ще се срещна с него и ще се стремя да изградя отношения на доверие с него”, каза Такаичи.

В продължение на много години липсата на мирен договор помрачаваше отношенията между Москва и Токио, пишат световните агенции. През 1956 г. СССР и Япония подписаха съвместна декларация, в която Москва се съгласи да разгледа възможността за прехвърляне на островите Хабомай и Шикотан на Токио след сключването на мирен договор, но съдбата на Кунашир и Итуруп не беше разгледана.