Китай представя най-големия безпилотен товарен самолет в света, обещаващ да автоматизира логистиката

Новата машина, с тегло над 60 тона, може да промени из основи военната и логистичната авиация

На 7-ото изложение за хеликоптери в Тиендзин китайската авиационна индустрия представи модел на най-големия в света товарен дрон – Ibis Shadow 60. Безпилотният самолет е разработен на базата на военния транспортен самолет Y-9, който в момента е в активна експлоатация от Военновъздушните сили на Народоосвободителната армия (НОАК), пише Military Watch.

Новият апарат има максимално излетно тегло над 60 тона и се очаква да революционизира автономната логистика, като позволи полуавтономен, а впоследствие и напълно самостоятелен транспорт на големи товари на дълги разстояния.

На 7-й Китайській виставці вертольотів у Тяньцзіні була представлена концептуальна модель, яку описують як найбільший у світі безпілотний вантажний дрон. Він називається Ibis Shadow 60, та має злітну вагу понад 60 тонн. https://t.co/HCl6ktAigc — Оборонка (@Oboronka1) October 20, 2025

Самолетът Y-9, въведен на въоръжение през 2012 г., е среден военнотранспортен модел с четири турбовитлови двигателя и товарен отсек с обем 155 кубически метра. Той се произвежда успоредно с по-големия реактивен Y-20 и е предназначен за превоз на тежки товари, техника и военно оборудване.

Както и своя предшественик, Ibis Shadow 60 ще може да пренася военни превозни средства, хеликоптери и дори бойни самолети, като е проектиран за бързо разгръщане на ресурси в труднодостъпни или спорни райони. Това ще позволи доставки и подкрепления дори в зони под заплаха или с ограничен достъп за пилотирани самолети.

Китай затвърждава водещата си позиция в областта на безпилотните транспортни системи

Китайската авиационна индустрия вече постига сериозен напредък в разработването на безпилотни транспортни самолети и към момента води убедително в тази област на световно ниво.

На 19 януари 2025 г. по-леката безпилотна транспортна машина CH-YH1000 успешно завърши тест за рулиране при пълно натоварване в реални условия. Тя може да превозва до 1000 килограма товар, като се очаква развитието ѝ да проправи пътя към въвеждането в експлоатация на по-големи безпилотни модели като Ibis Shadow 60.

Освен при транспорта, Китай работи активно и по автоматизацията на други авиационни дейности, включително технически проверки, нанасяне на стелт-покрития, а в по-дългосрочен план – автоматизирано командване, управление и дозареждане във въздуха. Тези постижения стъпват върху значителния напредък на страната в изкуствения интелект и неговото приложение във военната индустрия.