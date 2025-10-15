Китайски военен транспортен самолет кацна край Москва: Възможна доставка на техника за руската армия

Китайски военнотранспортен самолет Y-20 от Военновъздушните сили на Народноосвободителната армия е бил заснет при кацане на авиобазата „Чкаловски“ край Москва, съобщават руски медии. Това породи спекулации, че Пекин може да е доставил военно оборудване в подкрепа на усилията на Русия за модернизация на армията ѝ, пише Military Watch.

BREAKING; CHINESE Y-20 Airlifter Lands at at Chkalovsky Air Base near MOSCOW, fuelling speculation that it may have been delivering supplies to support RUSSIA's military especially Anti-Drone Systems for modernisation efforts!! pic.twitter.com/ZZNhF7H00D — Recon & surveillance (@Recon_surv) October 15, 2025

Въпреки че Москва досега основно разчиташе на доставки от Северна Корея и в по-малка степен от Иран, вече се наблюдават и ограничени покупки на усъвършенствано китайско оборудване. В края на май в руски медии се появиха кадри, показващи китайската лазерна система Silent Hunter 3000, доставена за защита на фронтовите линии от атаки с дронове.

Според някои анализатори, новите антидрон системи, използвани от личната охрана на президента Владимир Путин и показани през юли, също може да са китайско производство. През октомври бе съобщено, че Китай е доставил и радарни системи FSTH-LD02 (X-обхват) и FSTH-LD03 (Ku-обхват), произведени от Zhejiang Fanshuang Technology, които вече се използват от руски антидрон екипи на различни позиции.

Тъй като досегашните китайски доставки са били насочени основно към противодействие на безпилотни апарати, експерти предполагат, че ако Y-20 наистина е транспортирал военно оборудване, то най-вероятно включва допълнителни антидрон системи. В тази област Китай притежава значително по-усъвършенствани технологии от местните руски и севернокорейски производители, което вероятно е принудило Москва да потърси подкрепа от Пекин — въпреки нежеланието на Китай открито да изпраща оръжие в зона на активни бойни действия. Отбранителният характер на доставената техника обаче може да обясни готовността на Пекин да осъществи подобен трансфер.

Y-20 е най-големият военнотранспортен самолет в производство в света в момента, с товароподемност от 66 тона и оперативен обхват от 4 500 километра. След въвеждането му на въоръжение през 2016 г., Китай окончателно преустанови зависимостта си от съветските и руски транспортни самолети Ил-76. Последните престанаха да се произвеждат още след разпадането на СССР, като Китай бе принуден да купува налични бройки от складовете на бившите съветски републики.

Фактът, че при посещението си в Русия китайската страна използва Y-20, а не Ил-76, може да се тълкува като символичен жест на подкрепа — на фона на засиления международен натиск върху Москва заради войната в Украйна. Русия се изправя не само срещу украинската армия, но и срещу западни формирования — включително доброволчески отряди като Полския доброволчески корпус и американската група Forward Observation, както и части на редовни армии като Британските кралски морски пехотинци. Въпреки това, Кремъл продължава бойните действия с ограничена външна помощ, освен от Северна Корея.